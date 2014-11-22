В Азербайджане пойдет снег

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 23 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами дождь, ветер сильный - северный, северо-западный. Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ожидается, что температура воздуха составит 4-7 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 759 до 770 мм рт. ст., относительная влажность составит 85-95%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидается мокрый снег и снег. Ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - от -2 до 3 градусов тепла.