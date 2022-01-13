В Азербайджане ожидаются снег, метель, гололед

В ближайшие 2 дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается смена сильного северо-западного ветра сильным юго-западным.

В ближайшие 2 дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается смена сильного северо-западного ветра сильным юго-западным.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

С вечера 13 января ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, порывами до 25 м/с, в ночь с 13 на 14 и утром 14 января - до 28-33 м/с.

В результате сильного ветра, сопровождающегося снегом, утром 14 января вероятна метель. Во второй половине дня 14 января ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, а с вечера 14 до 15 января будет дуть юго-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, и порывами до 27-32 м/с.

Ожидается, что минимальная температура воздуха в ночь с 14 на 15 января составит около 0°, на возвышенностях - до 2°мороза, на дорогах гололед.

В северных и западных районах Азербайджана с вечера 13 января до вечера 14 января ожидаются осадки, мокрый снег, снег. В некоторых местах интенсивный. С вечера 13 по 16 января будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, местами до 28-32 м/с. Осадки продолжатся до вечера 14 января.

Минимальная температура воздуха в ночь с 14 на 15 января в районах Центрального Арана составит 0-5°, в горах 8-13°, в высокогорных районах - 15-20° мороза.

Из-за морозной погоды есть вероятность гололеда.