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В Азербайджане ожидаются сильный ветер и осадки

В Азербайджане ожидаются сильный ветер и осадки В Азербайджане с 4-го апреля ожидается ухудшение погоды, будет преобладать сильный ветер, пройдут осадки.
Экология
2 апреля 2024 г. 17:05
В Азербайджане ожидаются сильный ветер и осадки

В Азербайджане с 4-го апреля ожидается ухудшение погоды, будет преобладать сильный ветер, пройдут осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

С утренних часов и до вечера 4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами - 23-28 м/с, местами порывы ветра будут достигать 30-33 м/с. В течение дня местами ожидается небольшой дождь.

В регионах Азербайджана 4 апреля ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами - 23-28 м/с, местами порывы ветра будут достигать 30-32 м/с. В северных и западных районах местами ожидается дождь, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны грозы и град. В Карабахском и Восточно-Зангезурском, Губа-Гусарском районах, в Центральном Аране и Горном Ширване осадки будут интенсивными.

Ожидается повышение уровня воды в некоторых реках Большого и Малого Кавказа.

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