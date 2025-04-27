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В Азербайджане ожидаются осадки с грозами, возможны паводки

В Азербайджане ожидаются осадки с грозами, возможны паводки Вечером 27 апреля и ночью 28 апреля в Баку и отдельных районах Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди.
Экология
27 апреля 2025 г. 13:51
В Азербайджане ожидаются осадки с грозами, возможны паводки

Вечером 27 апреля и ночью 28 апреля в Баку и отдельных районах Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В регионах Азербайджана до полудня 29 апреля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами (Газах-Гянджа, Карабах и Восточный Зангезур, Верхний Ширван, Губа-Гусар, Балакян-Шеки, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ожидаются осадки, которые временами будут усиливаться, в высокогорных районах возможны ливни, град, мокрый снег.

Не исключено, что уровень воды в реках повысится из-за осадков, а на некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки и сели.

Из-за дождливой и ветреной погоды по всей стране температура воздуха постепенно снизится на 5-8 градусов.

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