В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи есть вероятность моросящего дождя.

Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-3, днем 7-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана 19 января пройдут в основном без осадков, однако вечером местами ожидается дождь, в горных районах возможен снег. Временами вероятен туман. Будет преобладать усиливающийся местами днем западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 4-9, днем 0-9 градусов мороза.

МЭПР предупреждает, что с вечера 19 января по вечер 20 января в некоторых районах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер, ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег, а в северных и восточных районах ожидаются интенсивные осадки.