В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия, мороз и снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки в виде снега.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3 градуса мороза, в Баку ночью ожидается 1-3 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм рт. ст. Относительная влажность составит 85-95%. Ночью и утром на дорогах возможена гололедица.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые 31 января и 1 февраля на Абшеронском полуострове осадки и низкая температура могут вызвать дискомфорт и будут крайне неблагоприятны для метеочувствительных людей.

Национальный департамент гидрометеорологии предупреждает, что с 31 января по 2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, временами осадки, снег, местами сильный. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Столбики термометров опустятся до 1-5 градусов мороза. На дорогах возможна гололедица.

31 января в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег, местами сильный. Прогнозируется туман и временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла, в горах ночью 15-20 градусов мороза, днем 5-10 градусов ниже нуля. На дорогах - гололедица.

Предупреждение: Нестабильные погодные условия на территории страны продлятся до полудня 2 февраля. Возможны осадки, снег, местами интенсивный. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. На дорогах - гололедица.