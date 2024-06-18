О нас

В Азербайджане ожидаются кратковременные паводки и сели

В Азербайджане ожидаются кратковременные паводки и сели В Азербайджане с дневных часов 18 июня и до вечера 21 июня местами ожидаются осадки, в реках возможны кратковременные паводки и сели.
Экология
18 июня 2024 г. 12:41
В Азербайджане ожидаются кратковременные паводки и сели

В Азербайджане с дневных часов 18 июня и до вечера 21 июня местами ожидаются осадки, в реках возможны кратковременные паводки и сели.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах (Дашкесан-Гедабек, Гянджа-Газах, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Нахчыванская АР) осадки будут интенсивными, не исключаются грозы и град.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bəzi çaylardan daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Самое важное

Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi