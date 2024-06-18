В Азербайджане ожидаются кратковременные паводки и сели

В Азербайджане с дневных часов 18 июня и до вечера 21 июня местами ожидаются осадки, в реках возможны кратковременные паводки и сели.

В Азербайджане с дневных часов 18 июня и до вечера 21 июня местами ожидаются осадки, в реках возможны кратковременные паводки и сели.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах (Дашкесан-Гедабек, Гянджа-Газах, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Нахчыванская АР) осадки будут интенсивными, не исключаются грозы и град.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.