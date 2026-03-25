В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 25 марта, 2026
- 12:20
В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 25 марта и 27 марта местами ожидаются дожди.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в отдельных частях полуострова осадки будут интенсивными.
13:13
В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и градЭкология
13:12
Новак: Нужны срочные меры для обеспечения топливом рынка РФДругие страны
13:03
Минобороны Ирака: Семь военных погибли в результате авиаудара по госпиталю в АнбареДругие страны
12:59
Байрактар: Кризис на Ближнем Востоке не угрожает энергобезопасности ТурцииВ регионе
12:53
EPDK: Поставки газа из Азербайджана в Сирию в январе превысили 105 млн кубометровЭнергетика
12:43
Фото
Турция ввела в эксплуатацию первый бронированный патрульный автомобиль TULGAВ регионе
12:31
В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 27 преступленийПроисшествия
12:28
Гросси: Переговоры между США и Ираном могут пройти в выходные в ИсламабадеДругие страны
12:26
Фото