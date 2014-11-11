В Азербайджане ожидается потепление

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщил Report главный гидролог национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Аcиф Вердиев, северо-восточный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 8-11, днем 14-18 градусов тепла.

На остальной территории Азербайджана днем в основном без осадков, ночью и утром местами туман. В Ленкорано-Астаринской зоне вероятно небольшое количество осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 10-15 градусов тепла.