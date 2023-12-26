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В Азербайджане ожидается сильный ветер, дождь и снег

В Азербайджане ожидается сильный ветер, дождь и снег В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 27 декабря до полудня 28 декабря ожидается кратковременное усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, утром на отдельных частях полуострова - до 28-32 м/с.
Экология
26 декабря 2023 г. 16:51
В Азербайджане ожидается сильный ветер, дождь и снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 27 декабря до полудня 28 декабря ожидается кратковременное усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, утром на отдельных частях полуострова - до 28-32 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 28 декабря до утра 29 декабря в некоторых частях полуострова, вероятно, временами будут идти дожди.

В районах Азербайджана с вечера 27 декабря до вечера 28 декабря местами ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, с 28 декабря на отдельных территориях - до 28-32 м/с.

С утра 28 декабря до утра 29 декабря в основном в северных и восточных районах ожидаются кратковременные осадки, в горных районах - снег. На отдельных территориях (Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Лянкяран-Астара), вероятно, осадки будут интенсивные.

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