В Азербайджане ожидается похолодание

В Баку и на Апшеронском полуострове со второй половины дня 10 ноября по 12 ноября ожидается нестабильная погода.

В Баку и на Апшеронском полуострове со второй половины дня 10 ноября по 12 ноября ожидается нестабильная погода.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в период с вечера 10 ноября до полудня 11 ноября местами ожидаются дожди.

10 ноября скорость северо-западного ветра составит 18-23 м/с, местами порывы достигнут 27-32 м/с, ночью 11 ноября и утром на полуострове ветер усилится до 35-38 м/с.

Температура воздуха 11 ноября понизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями - до 9° тепла.

В северных и западных районах Азербайджана, начиная с вечера 10 ноября и до утра 12 ноября ожидается изменение погодных условий, вероятны осадки. В горных и предгорных районах снег, местами интенсивные осадки. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, порывы достигнут 25-30 м/с, местами до 33-38 м/с. Температура воздуха 11 ноября понизится на 5-10°.