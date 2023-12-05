В Азербайджане ожидается нестабильная погода

6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых частях полуострова ожидаются осадки. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 10-13° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, временами интенсивные, в горных районах выпадет снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.