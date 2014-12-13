​В понедельник в Азербайджане ожидается нестабильная погода

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, временами ожидаются дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова отметила, что 16 декабря ожидается изменчивая, облачная, временами пасмурная погода. В течение дня без осадков, прогнозируется северный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла.



15 декабря в регионах страны ожидается дождливая погода. В некоторых местах синоптики прогнозируют мокрый снег и снег. 16-го числа осадков не ожидается, прогнозируется восточный ветер.



