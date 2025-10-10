Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    В Азербайджане официально открыт охотничий сезон

    Экология
    • 10 октября, 2025
    • 14:11
    В Азербайджане официально открыт охотничий сезон

    С сегодняшнего дня в Азербайджане официально открыт охотничий сезон. Соответствующее решение было принято на заседании Координационного совета по вопросам охоты.

    Как сообщает Report, об этом проинформировала представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.

    "На заседании было принято решение об открытии охотничьего сезона до 1 декабря и продолжении наблюдения за динамикой процессов, происходящих в природе", - отметила специалист.

    Арзу Бабаева подчеркнула, что в зависимости от результатов мониторинга вопрос о продлении охотничьего сезона может быть пересмотрен.

    "Информация о сроках и нормах охоты на разрешенных диких животных и птиц размещена в разделе "Объявления" на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов. Призываем граждан соблюдать законы в охотничий сезон и не допускать случаев незаконной охоты", - добавила она.

    сезон охоты Министерство экологии и природных ресурсов
    Bu gündən Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

    Последние новости

    14:58

    ЕК начинает расследование обвинений в шпионаже в адрес еврокомиссара Вархели

    Другие страны
    14:44
    Фото

    В Ходжалинском селе Баллыджа 15 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:37

    В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%

    В регионе
    14:32

    Пакистанский представитель призвал к давлению на страны, совершающие насилие против мирных жителей

    Внешняя политика
    14:31

    Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

    Другие страны
    14:25

    СМИ: Жители сектора Газа постепенно возвращаются на север, после разрешения ЦАХАЛ

    Другие страны
    14:19

    Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повториться

    Внешняя политика
    14:14

    Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГ

    Внешняя политика
    14:13

    Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины

    Другие страны
    Лента новостей