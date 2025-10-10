С сегодняшнего дня в Азербайджане официально открыт охотничий сезон. Соответствующее решение было принято на заседании Координационного совета по вопросам охоты.

Как сообщает Report, об этом проинформировала представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.

"На заседании было принято решение об открытии охотничьего сезона до 1 декабря и продолжении наблюдения за динамикой процессов, происходящих в природе", - отметила специалист.

Арзу Бабаева подчеркнула, что в зависимости от результатов мониторинга вопрос о продлении охотничьего сезона может быть пересмотрен.

"Информация о сроках и нормах охоты на разрешенных диких животных и птиц размещена в разделе "Объявления" на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов. Призываем граждан соблюдать законы в охотничий сезон и не допускать случаев незаконной охоты", - добавила она.