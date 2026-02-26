Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Экология
    26 февраля, 2026
    17:12
    В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения из-за ветра

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с усилением ветра 27-28 февраля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в Агдаме, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гяндже, Геранбое, Тертере, Барде, Мингячевире, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Нефтчале, Зангилане, Гаджигабуле, Джалилабаде, Гобустане в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается восточный ветер со скоростью до 20,8-28,4 м/с.

    В других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать восточный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.

