В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения из-за ветра

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с усилением ветра 27-28 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Агдаме, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гяндже, Геранбое, Тертере, Барде, Мингячевире, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Нефтчале, Зангилане, Гаджигабуле, Джалилабаде, Гобустане в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается восточный ветер со скоростью до 20,8-28,4 м/с.

В других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать восточный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.