В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения из-за ветра
Экология
- 26 февраля, 2026
- 17:12
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с усилением ветра 27-28 февраля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове, в Агдаме, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гяндже, Геранбое, Тертере, Барде, Мингячевире, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Нефтчале, Зангилане, Гаджигабуле, Джалилабаде, Гобустане в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается восточный ветер со скоростью до 20,8-28,4 м/с.
В других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать восточный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.
Последние новости
17:45
Состоялось очередное заседание Экономического советаДругие
17:37
Путин и Лукашенко подписали 7 документов по итогам госсовета Союзного государстваВ регионе
17:33
В Женеве начались переговоры между США и УкраинойДругие страны
17:25
Фото
Особенности Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе ХоджалыКарабах
17:22
Фото
В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцидаКарабах
17:20
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
17:14
Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан настолько силен, что никому и в голову не придет совершить провокациюВнутренняя политика
17:12
Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памятиВнутренняя политика
17:12