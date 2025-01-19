В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой

Национальная Гидрометеорологическая Служба объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 20 января ветреной погодой в ряде регионов Азербайджана.

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Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 20 января ветреной погодой в ряде регионов Азербайджана. Об этом Report сообщили в ведомстве. Согласно информации, в Кяльбяджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Дашкесане, Гядабейе, Джульфе, Ордубаде, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Гёйгёле, Газахе, Джейранчёле, Агдаме, Самухе, Шамкире, Товузе, Агстафе, Нефтчале, Гобустане, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Сальяне, Гаджигабуле, Евлахе, Мингячевире, Тертере и Барде ожидается западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек. Подпишитесь на наш Telegram канал