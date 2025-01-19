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В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой Национальная Гидрометеорологическая Служба объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 20 января ветреной погодой в ряде регионов Азербайджана.
Экология
19 января 2025 г. 13:49
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 20 января ветреной погодой в ряде регионов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Согласно информации, в Кяльбяджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Дашкесане, Гядабейе, Джульфе, Ордубаде, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Гёйгёле, Газахе, Джейранчёле, Агдаме, Самухе, Шамкире, Товузе, Агстафе, Нефтчале, Гобустане, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Сальяне, Гаджигабуле, Евлахе, Мингячевире, Тертере и Барде ожидается западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

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