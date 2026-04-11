В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветром

В связи с ожидаемым 12-13 апреля на территории Азербайджана сильным ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Мингячевире и Гусаре в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер, максимальная скорость которого составит 20,8-28,4 м/c.

В Нахчыванской АР, Хызы, Сиязане, Губе, Хачмазе, Шабране, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Агстафе, Гедабее, Агдаме, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане, Евлахе, Барде, Тертере, Билясуваре, Нефтчале, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Гаджигабуле и Гобустане в соответствии с желтым уровнем погодной опасности прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.