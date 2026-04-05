    В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветром

    Экология
    • 05 апреля, 2026
    • 17:25
    В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветром

    В связи с ожидаемым 6 апреля на территории Азербайджана сильным ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Газахе, Агстафе, Дашкесане, Мингячевире, Нафталане, Гёранбое в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер, максимальная скорость которого составит 20,8–28,4 метров в секунду.

    В других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением прогнозируется северо-западный ветер, который будет усиливаться в пределах от 13,9 до 20,7 м/с.

    Азербайджан сильный ветер Желтое и оранжевое предупреждение Национальная служба гидрометеорологии
    Küləkli hava ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

