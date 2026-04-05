В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветром

В связи с ожидаемым 6 апреля на территории Азербайджана сильным ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Газахе, Агстафе, Дашкесане, Мингячевире, Нафталане, Гёранбое в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер, максимальная скорость которого составит 20,8–28,4 метров в секунду.

В других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением прогнозируется северо-западный ветер, который будет усиливаться в пределах от 13,9 до 20,7 м/с.