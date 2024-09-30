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В Азербайджане объявлен прогноз погоды на октябрь

В Азербайджане объявлен прогноз погоды на октябрь В октябре в Азербайджане будут наблюдаться погодные условия, характерные для переходного периода.
Экология
30 сентября 2024 г. 15:49
В Азербайджане объявлен прогноз погоды на октябрь

В октябре в Азербайджане будут наблюдаться погодные условия, характерные для переходного периода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, погода будет более пасмурной, количество осадков увеличится.

Количество месячных осадков в октябре будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - превысит норму.

В первые дни месяца погодные условия в стране будут нестабильными, периодически будут наблюдаться дожди и молнии.

Среднемесячная температура в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 16-19 градусов тепла, что незначительно выше климатической нормы. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, днем - ​​20-25, в отдельные дни - 28 градусов тепла. Количество месячных осадков ожидается близкое к климатической норме.

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Версия на азербайджанском языке Oktyabr ayının hava proqnozu açıqlanıb

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