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В Азербайджане объем выбросов в атмосферу увеличился почти на 35 тыс. тонн

В Азербайджане объем выбросов в атмосферу увеличился почти на 35 тыс. тонн В прошлом году объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу из стационарных источников и автомобилей, увеличился на 34,5 тыс. тонн по сравнению с 2022 годом.
Экология
29 марта 2024 г. 19:02
В Азербайджане объем выбросов в атмосферу увеличился почти на 35 тыс. тонн

В прошлом году объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу из стационарных источников и автомобилей, увеличился на 34,5 тыс. тонн по сравнению с 2022 годом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Госкомстат.

При этом общий объем загрязняющих веществ составил 965,1 тыс. тонн. Из них 85% или 820,8 тыс. тонн пришлось на автомобильные выбросы.

В результате совершенствования технологических процессов на промышленных предприятиях и повышения эффективности существующих очистных сооружений в течение года был предотвращен выброс в атмосферу 85,2 тыс. тонн вредных веществ.

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Версия на английском языке Volume of waste released into atmosphere in Azerbaijan rises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda atmosferə atılan tullantıların həcmi 34 min tondan çox artıb

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