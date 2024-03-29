В Азербайджане объем выбросов в атмосферу увеличился почти на 35 тыс. тонн

В прошлом году объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу из стационарных источников и автомобилей, увеличился на 34,5 тыс. тонн по сравнению с 2022 годом.

В прошлом году объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу из стационарных источников и автомобилей, увеличился на 34,5 тыс. тонн по сравнению с 2022 годом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Госкомстат.

При этом общий объем загрязняющих веществ составил 965,1 тыс. тонн. Из них 85% или 820,8 тыс. тонн пришлось на автомобильные выбросы.

В результате совершенствования технологических процессов на промышленных предприятиях и повышения эффективности существующих очистных сооружений в течение года был предотвращен выброс в атмосферу 85,2 тыс. тонн вредных веществ.