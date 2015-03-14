​Азербайджанские синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупреждает об ухудшении погодных условий на территории страны.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, начиная с вечера 15 марта и по 18 марта на территории республики ожидаются осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется мокрый снег и снег. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха по сравнению с другими днями понизится на 4-6 градусов.