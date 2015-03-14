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    ​Азербайджанские синоптики предупреждают об ухудшении погоды

    Температура воздуха понизится на 4-6 градусов

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупреждает об ухудшении погодных условий на территории страны. 

    Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, начиная с вечера 15 марта и по 18 марта на территории республики ожидаются осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется мокрый снег и снег. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

    Температура воздуха по сравнению с другими днями понизится на 4-6 градусов. 

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