В Азербайджане незаконная вырубка деревьев нанесла ущерб свыше 165 тыс. манатов
Экология
- 19 сентября, 2025
- 19:17
В Баку и ряде регионов Азербайджана за последнюю неделю выявлены факты незаконной вырубки зеленых насаждений.
Как сообщили Report в Государственной службе экологической безопасности, ущерб от этих действий превысил 165 тыс. манатов.
Нарушения зафиксированы в Баку - поселке Мардакян, на пересечении улиц 20 Января и Джавадхана в Низаминском районе, на улице А.М. Шарифзаде в Ясамальском районе, а также в селе Гюрюушагы Евлахского района, селе Гымылгышлаг Хачмазского района и на участке коллектора Баш Мил-Муган в Нефтечалинском районе.
По каждому факту материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.
