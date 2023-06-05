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В Азербайджане неустойчивая, дождливая погода сохранится до 9 июня

В Азербайджане неустойчивая, дождливая погода сохранится до 9 июня В регионах Азербайджана с вечера 4 июня наблюдались грозы и ливневые дожди.
Экология
5 июня 2023 г. 12:59
В Азербайджане неустойчивая, дождливая погода сохранится до 9 июня

В регионах Азербайджана с вечера 4 июня наблюдались грозы и ливневые дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Балакяне, Гахе, Грызе, Сабирабаде, Евлахе, Тертере, Шахдаге, Шеки, Загатале, Агстафе, Шемкире, Нафталане, Дашкесане, Садараке, Шаруре, Нахчыване составило до 2 мм.

В селе Захмат Гедабекского района и на участке Гудиалчай-Гымыл Губинского района выпал град диаметром 4-6 мм.

Скорость западного ветра в Нахчыване и Нафталане усилилась до 20 м/с, в Мингячевире - до 16 м/с. В Шахдаге, Лерике, Грызе наблюдался туман.

Температура воздуха 4 июня превысила климатическую норму на 4,7 градуса, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31, в Нахчыване - 35, в горных районах - 29, в высокогорных районах - 16, в низменных районах - 35 градусов тепла.

Наблюдаемая на территории страны неустойчивая, дождливая погода продлится до полудня 9 июня. В некоторых местах ожидаются ливневые дожди. В горных и предгорных районах осадки будут интенсивными.

В связи с ожидаемыми осадками водность рек увеличится, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit, yağıntılı hava şəraiti iyunun 9-u gündüzədək davam edəcək

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