В Азербайджане неустойчивая, дождливая погода сохранится до 9 июня

В регионах Азербайджана с вечера 4 июня наблюдались грозы и ливневые дожди.

В регионах Азербайджана с вечера 4 июня наблюдались грозы и ливневые дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Балакяне, Гахе, Грызе, Сабирабаде, Евлахе, Тертере, Шахдаге, Шеки, Загатале, Агстафе, Шемкире, Нафталане, Дашкесане, Садараке, Шаруре, Нахчыване составило до 2 мм.

В селе Захмат Гедабекского района и на участке Гудиалчай-Гымыл Губинского района выпал град диаметром 4-6 мм.

Скорость западного ветра в Нахчыване и Нафталане усилилась до 20 м/с, в Мингячевире - до 16 м/с. В Шахдаге, Лерике, Грызе наблюдался туман.

Температура воздуха 4 июня превысила климатическую норму на 4,7 градуса, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31, в Нахчыване - 35, в горных районах - 29, в высокогорных районах - 16, в низменных районах - 35 градусов тепла.

Наблюдаемая на территории страны неустойчивая, дождливая погода продлится до полудня 9 июня. В некоторых местах ожидаются ливневые дожди. В горных и предгорных районах осадки будут интенсивными.

В связи с ожидаемыми осадками водность рек увеличится, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки.