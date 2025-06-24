В Азербайджане наблюдается повышение уровня воды в ряде рек

09:21

В Азербайджане зафиксировано повышение уровня воды в ряде рек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ланные автоматических гидрологических станций.

По данным на 9:00, уровень воды в протекающих через Большой Кавказ реках Гарасучай поднялся на 22 см, Катехчай - на 9 см, в протекающих через Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы Баргушадчае - на 8 см, в Охчучае - на 3 см.

Уровень воды в трансграничной реке Кура в пункте Гыраккесаман повысился на 7 см, водоносность составила 236 кубометров в секунду, что составляет 58% от нормы. На трансграничной реке Ганых в пункте Джалайыр уровень воды поднялся на 17 см, а водоносность составила 155 кубометра в секунду, что составляет 93% от нормы.

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