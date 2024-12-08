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В Азербайджане наблюдается дождливая погода, в горных районах идет снег

В Азербайджане наблюдается дождливая погода, в горных районах идет снег Сегодня в ряде районов Азербайджана наблюдается дождливая погода, в горных районах идет снег.
Экология
8 декабря 2024 г. 11:30
В Азербайджане наблюдается дождливая погода, в горных районах идет снег

Сегодня в ряде районов Азербайджана наблюдается дождливая погода, в горных районах идет снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове достигло 7 мм.

Высота снежного покрова в Губе (Грыз) составила 9 см, в Шахбузе - 5 см, в Гусаре (Лаза) - 2 см. Согласно желтому предупреждению, восточный ветер временами усиливался в Губе до 16 м/с.

В Нахчыване, Шаруре, Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Гобустане, Шамахы, Гахе (Сарыбаш), Евлахе, Джафархане, Гаджигабуле, Гёйчае и Лерике наблюдался туман, из-за которого дальность видимости падала до 50 м.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 9° тепла, в Нахчыванской АР и в равнинных районах до 6° градусов тепла, а в горных районах до 4° мороза.

Ожидается, что дождливая погода продлится до дня 9 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur, dağlıq ərazilərdə qar yağır – FAKTİKİ HAVA

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