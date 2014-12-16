Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ 17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром возможны незначительные осадки. Во вторую половину дня прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Будет преобладать слабый южный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-6, днем 6-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы, составит 770 мм рт. ст., относительная влажность 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана осадки не ожидаются, ночью и днем местами туман. В Лянкярано-Астаринском регионе прогнозируется мелкий дождь, будет преобладать слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Как сообщили из МЭПР, 16 декабря на Абшеронском полуострове ожидается антициклон, что благоприятно для метеочувствительных людей. 17-18 декабря на фоне понижения атмосферного давления будет преобладать южный ветер, что вызовет у метеочувствительных людей дискомфорт.