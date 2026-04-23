В Азербайджане местами наблюдается туман, видимость ограничена до 500-1000 метров

В Азербайджане местами наблюдается туман.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что наблюдаемый туман является ожидаемым атмосферным явлением, связанным с синоптической обстановкой.

В Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова, в Губе, Гусаре, Шабране и Саатлы видимость местами ограничивается до 500-1000 метров.

Туманная погода будет продолжаться с перерывами 23-24 апреля.