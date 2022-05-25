В Азербайджане ливни привели к повышению уровня воды в реках

В результате интенсивных ливневых дождей, вызванных прохождением циклона по территории страны, уровень воды в реках повысился.

В результате интенсивных ливневых дождей, вызванных прохождением циклона по территории страны, уровень воды в реках повысился.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, сегодня в пункте Кура-Гырагкесемен отмечено повышение уровня воды на 13 см, пункте Заямчай-Агбашлар (на территории Малого Кавказа) - на 20 см, в пункте Кюрекчай-Тоганад - 13 см, в пункте Гянджачай-Зурнабад - 9 см, пункте Вельвелечай-Тангаалты (на территории Большого Кавказа) - на 34 см, в пункте Гусарчай-Кузун - 15 см, пункте Тангарудчай-Вагов (на территории Лянкаран-Астаринского региона) - 10 см.

В результате интенсивных ливневых дождей прошли сели в пункте Гирдиманчай-Гаранохур (на территории Исмаиллинского района), Демирапаранчай-Габала (на территории Габалинского района), Асрикчай-Асрикджирдахан (на территории Товузского района), Гянджачай-Зурнабад (на территории Гёйгёльского района), Гудиялчай-Гырыз, Вельвелачай-Тангаалты (на территории Губинского района), Гёйчай-Гёйчай (на территории Гёйчайского района) и Пирсаатчай-Поладлы (на территории Шемахинского района).