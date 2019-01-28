Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане изменятся погодные условия.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра временами ожидаются дожди, в некоторых местах осадки будут интенсивными.

28-29 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

В районах Азербайджана вечером 28 января, 29 января ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер. Вечером 28 января, 29 января в некоторых районах скорость западного ветра временами достигнет 15-20 м/с, в некоторых районах Куринской низменности - 23-28 м/с.