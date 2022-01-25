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В Азербайджане изменятся погодные условия, пойдет снег

В Азербайджане изменятся погодные условия, пойдет снег В Азербайджане, начиная с западных районов, в ночь с 26 на 27 января ожидаются осадки, выпадет снег.
Экология
25 января 2022 г. 12:56
В Азербайджане изменятся погодные условия, пойдет снег

В Азербайджане, начиная с западных районов, в ночь с 26 на 27 января ожидаются осадки, выпадет снег.

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, 26 января ожидается относительно мягкая погода: "В большинстве районов до вечера в основном без осадков. Температура воздуха будет соответствовать климатической норме января. Однако в течение дня 27 января и в ночь на 28 января в отдельных районах республики ожидаются осадки, мокрый снег. В горных и предгорных районах снег, местами интенсивный".

По словам У.Тагиевой, по сравнению с Турцией погодные условия в Азербайджане будут более мягкими: "Во второй половине дня 27 января в районах и столице к вечеру ожидается усиление северо-западного ветра. Максимальная скорость ветра составит 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с. К полудню 28 января ветер перейдет в умеренный, к вечеру ожидается прекращение осадков. В течение последующих двух-трех дней погода будет стабильной, умеренной и в основном без осадков".

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Версия на английском языке Weather to change drastically in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hava şəraiti dəyişəcək, külək əsəcək, qar yağacaq

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