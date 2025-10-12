В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах
Экология
- 12 октября, 2025
- 14:38
Дальность видимости на автомобильных дорогах Азербайджана снизится из-за погодных условий.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что 13 октября в связи с переменчивой дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах ожидается ограничение снижение дальности видимости на дорогах до 300-800 метров.
