    Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 12 oktyabr, 2025
    • 14:34
    Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Azərbaycanın avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, oktyabrın 13-də bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

