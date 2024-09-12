В Азербайджане готовят стратегию управления отходами

11:39

В Азербайджане предпринимаются серьезные шаги в сфере управления отходами.

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев на общественных обсуждениях, посвященных исполнению закона "Об отходах".

По его словам, внимание уделяется не только бытовым отходам в Баку, но и опасным отходам в регионах, включая медицинские: "Медицинские учреждения, сохранившиеся с советских времен, являются причиной роста объема таких отходов. Проведенные мониторинги выявили степень их опасности, и были предприняты соответствующие меры".

Набиев отметил, что готовится стратегический документ по управлению отходами. "Согласно документу, первый проект в этом направлении будет реализован сначала на Абшероне, а затем по всей стране. Частный сектор активно участвует в процессах сбора, транспортировки и утилизации отходов", - добавил представитель Минэкологии.