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В Азербайджане готовят стратегию управления отходами  

В Азербайджане готовят стратегию управления отходами   11:39
Экология
12 сентября 2024 г. 13:09
В Азербайджане готовят стратегию управления отходами  

В Азербайджане предпринимаются серьезные шаги в сфере управления отходами.

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев на общественных обсуждениях, посвященных исполнению закона "Об отходах".

По его словам, внимание уделяется не только бытовым отходам в Баку, но и опасным отходам в регионах, включая медицинские: "Медицинские учреждения, сохранившиеся с советских времен, являются причиной роста объема таких отходов. Проведенные мониторинги выявили степень их опасности, и были предприняты соответствующие меры".

Набиев отметил, что готовится стратегический документ по управлению отходами. "Согласно документу, первый проект в этом направлении будет реализован сначала на Абшероне, а затем по всей стране. Частный сектор активно участвует в процессах сбора, транспортировки и утилизации отходов", - добавил представитель Минэкологии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tullantıların idarə olunması ilə bağlı strateji sənəd hazırlanır

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