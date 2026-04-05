    В Баку и на Абшероне снова ожидаются дожди, в районах пойдет снег

    В Баку и на Абшеронском полуострове завтра сохранится дождливая погода, местами осадки будут усиливаться, однако к вечеру постепенно прекратятся.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, порывистый северо-западный ветер к вечеру завтрашнего дня ослабеет. Температура воздуха ночью составит 10–12° тепла, днем - 12–16° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80–90%.

    В районах Азербайджана местами также ожидаются дожди, в горных районах - снегопад. В северных и восточных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Местами может наблюдаться туман. Западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 9–13° тепла, днем - 17–22° тепла, в горных районах ночью - 3–8° тепла, днем - 13–18° тепла.

    Прогноз погоды Азербайджан Национальная служба гидрометеорологии
    Azərbaycanda yağışlı hava sabah da davam edəcək

