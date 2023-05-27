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В Азербайджане 28 мая ожидается до 35 градусов тепла

В Азербайджане 28 мая ожидается до 35 градусов тепла Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 мая - день празднования очередной годовщины независимости страны.
Экология
27 мая 2023 г. 13:48
В Азербайджане 28 мая ожидается до 35 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 мая - день празднования очередной годовщины независимости страны.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Северо-западный ветер вечером сменится южным ветром.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются ливни, грозы и град. В ряде районов прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 30-35°, ночью в горах 8-13°, днем 13-18° тепла.

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