В Азербайджане 1 мая ожидается до 25 градусов тепла

Температура воздуха в Азербайджане 1 мая прогреется до 25 градусов.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможен кратковременный небольшой дождь. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-12°, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана 1 мая ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие осадки, грозы и град. В отдельных районах временами ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 13-18° тепла.