В Азербайджан пришла осень
Экология
- 22 сентября, 2025
- 22:34
В Азербайджане 22 сентября в 22:19 наступила астрономическая осень.
Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета.
В этот день Солнце из Северного полушария переходит в Южное и наступает осеннее равноденствие, а день по продолжительности равен ночи. С этого момента в Северном полушарии начинается осень, а в Южном - весна.
Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 20 часов 43 минуты 45 секунд.
