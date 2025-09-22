Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН

    В Азербайджан пришла осень

    Экология
    • 22 сентября, 2025
    • 22:34
    В Азербайджан пришла осень

    В Азербайджане 22 сентября в 22:19 наступила астрономическая осень.

    Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета.

    В этот день Солнце из Северного полушария переходит в Южное и наступает осеннее равноденствие, а день по продолжительности равен ночи. С этого момента в Северном полушарии начинается осень, а в Южном - весна.

    Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 20 часов 43 минуты 45 секунд.

    Азербайджан осень БГУ Солнце

    Последние новости

    23:26

    Франция признала государственность Палестины

    Другие страны
    23:22

    Эрдоган: Приоритетными сферами сотрудничества Турции и США являются энергетика и оборона

    В регионе
    23:14
    Фото

    Президент Ильхам Алиев провел встречу в Нью-Йорке с главой компании "Neuberger Berman"

    Внешняя политика
    23:13

    СМИ: Посредники ХАМАС и Израиля выдвинули новое предложение о перемирии

    Другие страны
    23:07
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главой "Brookfield Asset Management"

    Внешняя политика
    22:56

    Президент Ирана встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана

    Внешняя политика
    22:51

    Председатель ЦИК Грузии сообщил о полной готовности к проведению выборов

    В регионе
    22:50

    SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

    Другие страны
    22:34

    В Азербайджан пришла осень

    Экология
    Лента новостей