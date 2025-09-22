В Азербайджан пришла осень

В Азербайджане 22 сентября в 22:19 наступила астрономическая осень.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета.

В этот день Солнце из Северного полушария переходит в Южное и наступает осеннее равноденствие, а день по продолжительности равен ночи. С этого момента в Северном полушарии начинается осень, а в Южном - весна.

Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней 20 часов 43 минуты 45 секунд.