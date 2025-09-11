В Агстафе и Рамане по инициативе IDEA спасены незаконно содержавшиеся животные

На основании обращений граждан, поступивших в Общественное объединение IDEA, 9 сентября совместно с МВД и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана были проведены очередные мероприятия срочного расследования.

Как сообщает Report, в результате проведенного по инициативе IDEA расследования было установлено незаконное содержание на одном из дворовых участков в поселке Рамане Сабунчинского района в несвободном состоянии одного черного грифа, занесенного в "Красную книгу" Азербайджана.

Кроме того, в тот же день в ходе другого аналогичного расследования был выявлен факт незаконного содержания двух обезьян вида макака на территории Центра семейного отдыха "Яшылбаг в селе Кёлхалфали Агстафинского района.

Спасенные виды фауны были вывезены с территории специалистами-ветеринарами и переданы в Бакинский зоологический парк для обследования и реабилитации.

Общественное объединение IDEA вновь призывает граждан беречь природу и не допускать незаконного содержания диких животных, а в случае выявления подобных фактов информировать Общественное объединение IDEA посредством горячей линии "1113 - Скорая помощь природе" или через официальные каналы в социальных сетях.