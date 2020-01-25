В Агдере выпало 30 см снега - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Обнародована наблюдаемая в Азербайджане фактическая погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, дождливая погода и снегопад продолжались на территории страны до утра 25 января.

Количество выпавших осадков: 9 мм - в Лерике, 5 мм - в Алтыагадже, 4 мм - в Губе, Халтане, Астаре, Агдере, 3 мм - в Ордубаде, 2 мм - в Гусаре, Грызе, Хачмазе, 1 мм - в Набрани, Хыналыге, Шабране, Ярдымлы, Маразе, Гедабеке, Дашкесане, Шахбузе, Билясуваре и Нахчыване.

В Маштаге этот показатель составил 4 мм, в Баку и Бина - 3 мм, в Сумгайыте и Забрате - 1 мм.

Высота снежного покрова составила: 30 см - в Агдаре (Ордубад), 17 см - в Алтыагадже и Лерике, 10 см - в Халтане и Грызе, 9 см - в Хыналыге, 7 см - в Губе, 6 см - в Сарыбаше (Гах), 4 см - в Гусаре, 2 см - в Шахбузе, 1 см - в Набране, Ярдымлы и Ордубаде.

Столбики термометров воздуха опустились в Баку до 0 градусов, в горных районах - 7–12 градусов мороза, в высокогорьях 16–19 градусов мороза.