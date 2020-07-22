В Абшеронский магистральный канал на машинах сливают канализационные воды

В соцсетях распространились фотографии, на которых машины сливают канализационные воды в Абшеронский магистральный канал

В соцсетях распространились фотографии, на которых машины сливают канализационные воды в Абшеронский магистральный канал

Как сообщает Report, пользователи сетей отмечают, что канал используется жителями окрестных территорий для питья, а также полива в хозяйствах.

Главный инженер Управления Абшеронских оросительных систем Гамбар Гасанов рассказал Report, что канал проложен от Джейранбатанского водохранилища до Зиря: “Мы неоднократно вели беседы с гражданами, предоставили им контактные номера, на которые они могут послать сфотографированные ими государственные регистрационные знаки этих машин. В дальнейшем этим должны заняться правоохранительные органы. Порой жители сами проявляют безразличие и не жалуются на нарушения, свидетелями которых являются. Дважды в год мы чистим канал насосами. Если что-то произойдет с этими насосами, это будет вина непосредственно органов исполнительной власти и муниципалитетов".

"Мы неоднократно писали жалобы премьер-министру, исполнительным властям. Потому что на территории нет мусорных контейнеров, мусор накапливается, появляется неприятный запах, и люди собирают и выбрасывают его в канал. Мы разобрали канализационные трубы, проложенные к каналу, и установили шамбо. Этим делом должен заниматься “Азерсу". Сколько денег выделяется каждый год, чтобы построить канализационную систему, но ее нет. Таким образом, люди сливают воды в этот канал. Раньше в канале плавала рыба, люди отдыхали, но теперь наша работа заключалась только в очистке мусора от канала”, - сказал он.