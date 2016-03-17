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    Уточнены территории Азербайджана, которым в этом году угрожают сели

    Директор: Эту информацию следует собрать и упорядочить

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Стало известно, на каких территориях и в каких реках в этом году будет опасность селя".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал директор Института географии НАНА Рамиз Мамедов.

    По его словам, пока нет базы, где бы собиралась информация о территориях и реках Азербайджана, которым угрожает опасность селя: "Подобную информацию следует собрать и упорядочить".

    Как отметил директор, в Азербайджане в этом году опасность селя в основном угрожает рекам южного склона Большого Кавказа: "Опасность селя в основном существует в реках Киш, Гирдиман, Кюрмюк и др. В Малом Кавказе опасности селя подвержены реки Шемкир, Акстафа, в южном регионе - реки лянкярано-талышской зоны. Однако ситуация в них не такая уж и плохая". 

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