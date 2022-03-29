Уровень воды в реке Кура заметно повысился

Вследствие непрерывных дождей, продолжавшихся последние несколько дней, уровень воды в реке Кура заметно повысился.

Вследствие непрерывных дождей, продолжавшихся последние несколько дней, уровень воды в реке Кура заметно повысился.

В ответ на запрос карабахского бюро Report в Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что повышение уровня воды в реке Кура наблюдается со второй декады марта: "Наряду с этим значительно ускорилось и течение реки. Исчезли небольшие островки, образовавшиеся некоторое время назад во время маловодья".

Уровень воды в низовьях Куры в Евлахе составил 22 сантиметра, что намного выше минимального уровня, наблюдавшегося в начале марта.

Как сообщили в службе, повышение уровня воды в реке Кура наблюдалось не только на территории Евлаха, но и в других районах, расположенных вдоль Куры: "В Зардабе 82 см, в Сурре 123 см, в Ширване 108 см, в Сальяне 112 см, на участке Новрузлу реки Араз, впадающей в реку Кура, было более 63 сантиметров".

В Национальной службе гидрометеорологии отметили, что в текущем году даже в летние месяцы в Куре и прилегающих реках ожидается изобилие воды: "Причиной этому является большое количество снега, выпавшего в последние дни в горных районах".