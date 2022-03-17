Уровень воды в Куре повысился

Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, повысился.

Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, повысился.

Об этом муганскому бюро Report сообщили жители района.

Местные жители сообщили, что некоторое время назад вода в части Куры, протекающей по территории района, полностью высохла: "Это создало проблемы с водой на территории района. Начиная с 16 марта, уровень воды в реке поднялся на 20-25 сантиметров".

Заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Рафик Вердиев сообщил местному бюро Report, что основной причиной повышения уровня воды в данной части Куры является Мингячевирское водохранилище:

"Наблюдавшиеся на территории страны в последние дни интенсивные дожди также привели к повышению уровня воды в реке. Однако причина повышения уровня воды в части Куры, протекающей по территории района, связана с увеличением объема воды, вытекающей из водохранилища, до 95 кубометров в секунду".