О нас
Аудио новости

Уровень воды в Куре повысился

Уровень воды в Куре повысился Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, повысился.
Экология
17 марта 2022 г. 15:49
Уровень воды в Куре повысился

Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, повысился.

Об этом муганскому бюро Report сообщили жители района.

Местные жители сообщили, что некоторое время назад вода в части Куры, протекающей по территории района, полностью высохла: "Это создало проблемы с водой на территории района. Начиная с 16 марта, уровень воды в реке поднялся на 20-25 сантиметров".

Заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Рафик Вердиев сообщил местному бюро Report, что основной причиной повышения уровня воды в данной части Куры является Мингячевирское водохранилище:

"Наблюдавшиеся на территории страны в последние дни интенсивные дожди также привели к повышению уровня воды в реке. Однако причина повышения уровня воды в части Куры, протекающей по территории района, связана с увеличением объема воды, вытекающей из водохранилища, до 95 кубометров в секунду".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kürdə suyun səviyyəsi artıb

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi