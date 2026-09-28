США поставили Румынии первые девять десантных машин-амфибий

США поставили в Румынию первые девять американских десантных машин-амфибий пехоты (AAV).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба посольства США в Румынии.

Отмечается, что с этого момента румынские военные начинают осваивать управление новыми машинами, их обучают советники-эксперты корпуса морской пехоты США.

"Посол США в Румынии Деррил Ниренберг посетил полигон в Бабадаге (уезд Тулча) для наблюдения за подготовкой 307-го полка морской пехоты к важному этапу модернизации", - отметили в дипмиссии.

Десантные машины-амфибии пехоты AAV7A1 предназначены для перевозки до 21 морского пехотинца и снаряжения с военных кораблей на берег противника. Американский дипломат подчеркнул прочность страгегического партнерства США и Румынии.

В июле 2023 года в Пентагоне сообщили, что Госдепартамент США разрешил продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий пехоты и связанного с этим оборудования на $120,5 млн.