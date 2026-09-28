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    США поставили Румынии первые девять десантных машин-амфибий

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 22:32
    США поставили Румынии первые девять десантных машин-амфибий

    США поставили в Румынию первые девять американских десантных машин-амфибий пехоты (AAV).

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба посольства США в Румынии.

    Отмечается, что с этого момента румынские военные начинают осваивать управление новыми машинами, их обучают советники-эксперты корпуса морской пехоты США.

    "Посол США в Румынии Деррил Ниренберг посетил полигон в Бабадаге (уезд Тулча) для наблюдения за подготовкой 307-го полка морской пехоты к важному этапу модернизации", - отметили в дипмиссии.

    Десантные машины-амфибии пехоты AAV7A1 предназначены для перевозки до 21 морского пехотинца и снаряжения с военных кораблей на берег противника. Американский дипломат подчеркнул прочность страгегического партнерства США и Румынии.

    В июле 2023 года в Пентагоне сообщили, что Госдепартамент США разрешил продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий пехоты и связанного с этим оборудования на $120,5 млн.

    Соединенные Штаты Америки (США) Румыния Пехотные машины-амфибии
    ABŞ Rumıniyaya 9 desant amfibiya maşını tədarük edib
    US delivers first nine AAV amphibious vehicles to Romania
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