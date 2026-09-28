Бессент: Операция "Экономический изгой" привела к обвалу иранского риала

Операция США "Экономический изгой" привела к рекордному снижению курса иранского риала.

Как передает Report, об этом написал министр финансов США Бессент в соцсети Х.

"Операция "Экономический изгой" привела к рекордно низкому курсу риала. Мы продолжим ослаблять способность иранских властей финансировать терроризм и разрабатывать ядерное оружие", - говорится в публикации.

Отметим, что иранский риал на свободном рынке рухнул до беспрецедентного исторического минимума - курс преодолел отметку в 2,44 миллиона риалов за 1 доллар США. Ряд экспертов прогнозируют дальнейшее падение до 3 миллионов.