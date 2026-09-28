Бессент: Операция "Экономический изгой" привела к обвалу иранского риала
- 28 сентября, 2026
- 22:46
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Операция США "Экономический изгой" привела к рекордному снижению курса иранского риала.
Как передает Report, об этом написал министр финансов США Бессент в соцсети Х.
"Операция "Экономический изгой" привела к рекордно низкому курсу риала. Мы продолжим ослаблять способность иранских властей финансировать терроризм и разрабатывать ядерное оружие", - говорится в публикации.
Отметим, что иранский риал на свободном рынке рухнул до беспрецедентного исторического минимума - курс преодолел отметку в 2,44 миллиона риалов за 1 доллар США. Ряд экспертов прогнозируют дальнейшее падение до 3 миллионов.
Operation Economic Outcast has caused the rial to hit record lows. We will continue to degrade the Iranian regime’s ability to fund terrorism and develop a nuclear weapon. pic.twitter.com/7XRpqKa2a7— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 28, 2026