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    Бессент: Операция "Экономический изгой" привела к обвалу иранского риала

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 22:46
    Бессент: Операция Экономический изгой привела к обвалу иранского риала

    Операция США "Экономический изгой" привела к рекордному снижению курса иранского риала.

    Как передает Report, об этом написал министр финансов США Бессент в соцсети Х.

    "Операция "Экономический изгой" привела к рекордно низкому курсу риала. Мы продолжим ослаблять способность иранских властей финансировать терроризм и разрабатывать ядерное оружие", - говорится в публикации.

    Отметим, что иранский риал на свободном рынке рухнул до беспрецедентного исторического минимума - курс преодолел отметку в 2,44 миллиона риалов за 1 доллар США. Ряд экспертов прогнозируют дальнейшее падение до 3 миллионов.

    Скотт Бессент Операция США и Израиля против Ирана иранский риал
    Bessent: "İqtisadi təcrid" əməliyyatı İran rialının çökməsinə səbəb olub
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