Уровень воды в Куре повысился на 14 см

Уровень воды в Куре повысился на 14 см.

Уровень воды в Куре повысился на 14 см.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В протекающей через Большой Кавказ реке Гарасучай уровень воды поднялся на 6 см, в протекающих через Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы реках Тертерчай и Охчучай - на 4 см, в Гуручай - на 2 см, в нижнем течении реки Кура - Кура-Зардабе - на 8 см, в Кура-Сурре - на 6 см.

В трансграничной реке Кура-Гырагкесемен уровень воды за сутки повысился на 14 см, расход воды составляет 475 кубометров в секунду (68% нормы).