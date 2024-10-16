Уровень Каспия в будущем может снизиться на 8-10 метров

11:56

В ближайшие годы, в зависимости от климатических сценариев, уровень Каспийского моря по прогнозам может снизиться на 8-10 метров.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев на конференции "Вода и гендерное равенство" в Университете ADA.

Он отметил, что наряду с человеческим фактором здесь имеют место и последствия изменения климата: "В настоящее время Азербайджан работает над национальной программой адаптации к изменению климата. В рамках этой программы предусмотрены меры по предотвращению сокращения водных ресурсов в будущем из-за изменения климата, а также мероприятия по эффективному использованию водных ресурсов, улучшения обеспечения водой во всех сферах".