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Уровень Каспия в будущем может снизиться на 8-10 метров

Уровень Каспия в будущем может снизиться на 8-10 метров 11:56
Экология
16 октября 2024 г. 12:18
Уровень Каспия в будущем может снизиться на 8-10 метров

В ближайшие годы, в зависимости от климатических сценариев, уровень Каспийского моря по прогнозам может снизиться на 8-10 метров.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев на конференции "Вода и гендерное равенство" в Университете ADA.

Он отметил, что наряду с человеческим фактором здесь имеют место и последствия изменения климата: "В настоящее время Азербайджан работает над национальной программой адаптации к изменению климата. В рамках этой программы предусмотрены меры по предотвращению сокращения водных ресурсов в будущем из-за изменения климата, а также мероприятия по эффективному использованию водных ресурсов, улучшения обеспечения водой во всех сферах".

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Версия на английском языке Caspian Sea level may drop by 8-10 meters in future, expert warns
Версия на азербайджанском языке Gələcəkdə iqlim ssenarilərindən asılı olaraq Xəzərin 8-10 metr düşməsi proqnozlaşdırılır

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