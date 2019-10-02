Умайра Тагиева: Октябрь начался относительно мягкой погодой, с небольшими дождями в отдельных районах

"Второй месяц осени, октябрь, начался относительно мягкой погодой, с небольшими дождями в отдельных районах".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Директор сообщила, что температура воздуха на территории республики колеблется в пределах климатической нормы: "В ближайшие дни погода сохранит благоприятный настрой, радуя комфортной температурой и умеренным ветерком. До 7 октября на Абшероне будет преобладать юго-восточный, южный ветер 8-13 м/с. Вероятность дождя невелика, лишь в ночь с 4-го на 5-е октября на Абшероне местами ожидается дождь. Температура в столице будет около 24-27 градусов. По районам республики также до конца недели ожидается преобладание умеренной погоды, в большинстве районов без осадков".

По словам У.Тагиевой, лишь в отдельных северных районах и Ленкорано-Астаринской зоне в ночные и вечерние часы прогнозируется дождь: "Температура воздуха в центрально-степной зоне 25-30, в горах 15-20 градусов тепла. По многолетним данным в этот день самая высокая температура наблюдалась в 2012 году - 30,5 градуса, а самая низкая в 1941 году - 8,1 градуса тепла".