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Умайра Тагиева: За последние 15 лет уровень Каспия снизился почти на полтора метра

Умайра Тагиева: За последние 15 лет уровень Каспия снизился почти на полтора метра 5 июля минэкологии проводит международную конференцию, посвящённую Каспию. Об этом сказала руководитель гидрометслужбы минэкологии Умайра Тагиева.
Экология
3 июля 2022 г. 20:11
Умайра Тагиева: За последние 15 лет уровень Каспия снизился почти на полтора метра

5 июля Министерство экологии и природных ресурсов проводит международную конференцию, посвящённую Каспию.

Об этом Report сказала руководитель Гидрометслужбы Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

«Трудно переоценить значение Каспийского моря для стран нашего региона. Омывая берега пяти стран, Каспий помимо его значения хозяйственно-экономического, стратегического, он имеет значительное климатоопределяющее влияние для региона.

Перепады уровня моря, всегда приносили большой ущерб народному хозяйству. Все мы помним 1978-1995 годы, когда повышение его уровня на 2,5 м закончилось затоплением инфраструктурных объектов, населенных пунктов», - сказала У.Тагиева.

«Теперь Каспий мелеет. За последние 15 лет, его уровень снизился почти на 1,5 м. А до достижения 100 летнего минимума 1977 года, осталось лишь 80 см.
Многолетние исследования показали, что максимальная амплитуда колебаний
уровня составляет 3 м.

И если ранее, эти колебания уровня Каспия, происходящие в течение столетия, приходились на период так называемого относительно "стабильного климата", то сейчас, изменение климата оказывает свое влияние на этот процесс», - добавила она.

По ее словам, последние десять лет, изменение климата происходит более ускоренно, чем это прогнозировалось мировыми учеными ранее.

«Это налагает свои последствия на экосистемы в целом. В этой связи, определение наиболее реалистичного прогноза- сценария изменения уровня Каспия, а также разработка адаптационных мер является жизненно важным для всех прикаспийских стран и окружающего региона.

Именно с этой целью 5 июля, представители гидрометслужб и ученые как прикаспийских стран, так и зарубежные эксперты, представители международных организаций обменяются мнениями на международной конференции по теме «Изменение уровня Каспия на фоне климатических изменений, прогнозы и меры адаптации", - резюмировала У.Тагиева.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: “Son 15 ildə Xəzərin səviyyəsi təxminən metr yarım azalıb”

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