Умайра Тагиева: Ветреная погода в Азербайджане сохранится еще два дня

"Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 25-30 м/с".

"Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 25-30 м/с".

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

У.Тагиева отметила, что в ближайшие два дня на территории страны сохранится неустойчивая, ветреная погода. В дневные часы 8 мая ожидается постепенное ослабление скорости ветра.

До конца первой декады мая на территории страны сохранится дождливая погода, ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, возможно выпадение града, в высокогорных районах - снега.

В связи с интенсивными осадками ожидается повышение уровня воды в реках, кратковременные наводнения и паводки.