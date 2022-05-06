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Умайра Тагиева: Ветреная погода в Азербайджане сохранится еще два дня

Умайра Тагиева: Ветреная погода в Азербайджане сохранится еще два дня "Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 25-30 м/с".
Экология
6 мая 2022 г. 19:09
Умайра Тагиева: Ветреная погода в Азербайджане сохранится еще два дня

"Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 25-30 м/с".

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

У.Тагиева отметила, что в ближайшие два дня на территории страны сохранится неустойчивая, ветреная погода. В дневные часы 8 мая ожидается постепенное ослабление скорости ветра.

До конца первой декады мая на территории страны сохранится дождливая погода, ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, возможно выпадение града, в высокогорных районах - снега.

В связи с интенсивными осадками ожидается повышение уровня воды в реках, кратковременные наводнения и паводки.

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