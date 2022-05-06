Умайра Тагиева: Ветреная погода в Азербайджане сохранится еще два дня

"Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 25-30 м/с".
Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.
У.Тагиева отметила, что в ближайшие два дня на территории страны сохранится неустойчивая, ветреная погода. В дневные часы 8 мая ожидается постепенное ослабление скорости ветра.
До конца первой декады мая на территории страны сохранится дождливая погода, ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, возможно выпадение града, в высокогорных районах - снега.
В связи с интенсивными осадками ожидается повышение уровня воды в реках, кратковременные наводнения и паводки.